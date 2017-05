Musiken har följt bröderna genom livet

Bröderna Andréas växte upp i Göteborg i en musikalisk familj. Alla

tre har musicerat sedan barnsben och musiken har följt dem genom livet

och lett till många olika scener runtom i landet. Under senare år har

bröderna börjat skriva musik tillsammans.

David, född 1979, är äldst av dom tre. Han har tidigare släppt två solo-album med sin mjukt sprittande pop. Han är musiker och jobbar som Art director.

Mellanbrodern Jacob, född 1983, är musikalartist till yrket och utbildad vid Balettakademien i Göteborg. Just nu är Jacob aktuell i ”Mamma Mia - The Party” på Tyrol i Stockholm. Han har just avslutat Göteborgsoperans uppsättning av musikalen ”Hair”. Tidigare har han setts i bl.a ”Kristina från Duvemåla”, ”Ledin – Showtime”, ”Rock Of Ages”, ”The Sound of Music” och ”My Fair Lady”.



Lillebror Daniel född 1986, är trummis men jobbar till vardags inom media

och kommunikation. Daniel spelar i flera band, bland annat

familjekonstellationen Bröderna Andréas.

– Den handlar om att våga, ta steget fullt ut och stötta varandra genom livet. Från ett barfotalopp i ungdomen till att möta livets förändringar, säger Jacob Andréas.