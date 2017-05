Tobias Hysén jubilerade när IFK Göteborg besegrade Sundsvall

Sundsvall dominerade första halvlek hemma på Idrottsparken, hade ett bollinnehav på 69 procent och skapade flest målchanser.



Ställningen i halvtid?



3-0 - till IFK Göteborg.



– Vi får väl vara ödmjuka och säga att 3-0 inte speglar matchen, men vi tar det. Vi har väl gjort tre mål på två chanser, kan man egentligen säga, sade Tobias Hysén till C More efter 45 spelade minuter.



Det var Hysén själv som fick de två chanserna han pratade om. Den första omsatte anfallaren till 1-0 när han knäade in sin egen retur i 32:a minuten, den andra skruvade han in med vänsterfoten fram till 3-0 strax före paus. Det var mål 100 och 101 i allsvenskan för 35-årige Hysén.



Däremellan satte Emil Salomonsson 2-0-målet på straff i 34:e minuten. Domaren Kristoffer Karlsson blåste den till synes billiga straffen efter att Marcus Danielsson knuffat Mikael Boman i straffområdet.



– Jag vetefan hur han kan blåsa för det, då ska det bli tio straffar per match. Så där gör alla backar i hela världsfotbollen och det blir inga straffar då. Väldigt konstigt tycker jag, sade Danielsson till C More.



Sundsvallstränaren Joel Cedergren var nöjd med lagets insats, men hänvisade till att fotbollen är ologisk.

– Vår första halvlek är strålande. Vi styr matchen och skapar chanser och är klart bättre än Göteborg. Sen går vi in med 0-3 i halvtid.



Andra halvlek blev sedan odramatisk. Mads Albæk sköt 4-0 i slutminuterna och fullbordade en oväntad målfest mot Giffarna, som hade hållit nollan i drygt sex och en halv timme inför matchen.



Segern gör att IFK Göteborg går upp på 13 poäng och är ny tabellelva, efter att ha passerat just Sundsvall.



– Ibland kanske inte matchbilden speglar en förlust och ibland inte en förlust, men för våran del skiter vi i det i dag. Vi vann med 4-0 och är väldigt nöjda med det, sammafattade IFK:s tränare Jörgen Lennartsson.