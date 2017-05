Stor vattenläcka drabbar Lindome och Kållered

Kommunen har kallat in personal som skall lokalisera läckan och åtgärda den - men det stora regnmassorna försvårar.

Mikael Eliasson - Enhetschef Bygg och anläggning säger till P4 göteborg att det antagligen beror på en gammal ledning som spruckit.

– Just nu jobbar vi med att fixa in vatten från Kungsbacka - och det kommer förhoppningsvis täcka hela Lindome. Vi har all manskap vi kan på plats, det här är en ovanligt stor läcka.

Från och med klockan 11 idag kommer det stå en vattentank i Kållered centrum - utanför butiken netto. Dessutom kommer kommunen ställa ut två stora tankar vid ikea där privatpersoner kan komma och hämta vatten. Det finns även en vattentankstation i Rävekärr.

Det är ännu oklart när vattenläckan kommer vara avklarad.