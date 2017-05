Antalet sjöräddningsinsatser ökar

– Ja, det har det varit och ganska många fler fall hittills faktiskt. Så att vi ser en väldigt tydlig trend nu att det ser ut som att fallen ökar, säger Peter Lindquist, funktionsansvarig på Sjöfartsverket med trettio års erfarenhet av sjöräddning..

Nu har Sjöfartsverket som ansvarar för sjöräddningen till havs samt i de tre stora insjöarna Vättern, Vänern och Mälaren tagit fram ett nytt databassystem, kallat NILS. Systemet ska hjälpa till att förebygga olyckor till sjöss i framtiden.



Under årets första fem månader har 276 stycken sjöräddningsinsatser genomförts. Det är över 42 procent fler fall än i snitt under de senaste fem åren.



Den uppåtgående trenden märks även när fjolårets insatser nu har summerats i Sjöfartsverkets nya databas, NILS. Under 2016 registrerades 1178 räddningsinsatser. För fem år sedan, under år 2012, genomfördes 825 stycken insatser.



– Ja, år 2016 sticker ut så till vida att man får ganska många år tillbaka i tiden för att hitta ett år då det har varit lika många sjöräddningsfall.

Flest var insatserna på Västkusten i fjol, 298 fall. Det anses vara så mycket att det sticker ut i statistiken enligt Peter Lindquist som själv jobbat med Sjöräddning i trettio år.

Nationellt är det olyckor och incidenter med fritidsbåtar som står för majoriteten av sjöräddningsinsatserna. Och i fjol stod de för över 70 procent av all sjöräddning.

– Vad som exakt ligger bakom varför fritidsbåtsolyckorna ökar, för det gör de, är svårt att veta. Är det vädrets makter eller är det människan, eller är det materialet, det vill säga båten som orsakar det? Jag tror att det är en kombination, säger Lindquist.

Med det nya systemet hoppas man att en mer detaljerad och dokumenterad information om varje enskild insats ska ge en ny kunskapsbas. Detta för att sedan kunna analyseras vid framtida händelser som leder till sjöräddningsinsatser.

– Kunskap om orsaker till olyckor hjälper oss när vi ska fatta beslut givetvis.

– Det är jätteviktigt att man nu när vi har skaffat oss ett analysverktyg värt namnet att vi utnyttjar detta för att gå in i detaljer på vad det är som man kan göra för att förebygga många av dessa olyckor.

När detta år har startat med ovanligt många insatser hittills så väntar nu de traditionellt mest intensiva månaderna för sjöräddningen. Och i år har man nu beslutat att höja beredskapen på landets sjöräddningscentral.

– Från och med den här sommaren så har man ytterligare förstärkt den bemanningen för att kunna hantera den förväntade kulmen som kommer varje år, säger Peter Lindquist på Sjöfartsverket.