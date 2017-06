Vanligt att barn som inte är straffmyndiga polisanmäls

Men det är inte polisen som ska hantera de ärendena, utan socialtjänsten. Det menar Tony Westerberg, förundersökningsledare på polisen i Göteborg. Nyligen tog han emot en anmälan om en elev på lågstadiet.

– Det var misshandel. En elev var sju-åtta år. Och gärningsmannen var lika gammal, säger Tony Westerberg.

Vad tänkte du när du fick in den anmälan?

– Man ska kanske inte polisanmäla en sån sak, om man tänker efter lite.

Erica Hallenbom är också förundersökningsledare hos polisen på en av Göteborgs tio stadsdelar. Hon har fått in tre anmälningar i år på barn så unga som sju till åtta år.

– Det är oftast misshandel som är de anmälda brotten vi får in från skolor. Vi får in anmälningar på personer under 15 år varje vecka.

För tio år sen fanns önskemål om att skolorna skulle vara mer harmonierade i sina anmälningar. Då slöts en överenskommelse mellan kommun och polis. Ett stödmaterial togs fram. Där står att skolan ska anmäla allt som betraktas som brott utanför skolan.

Policyn är under omarbetning, och ingår inte i Göteborgs stads styrdokument, men många rektorer hänvisar till den. Det är dock upp till varje rektor att ta beslut om att polisanmäla elever.

Torbjörn Broomé är rektor och ordförande för fackförbundet Skolledarna i Göteborg.

– Jag tror man behöver prata mer om de här sakerna. Och man behöver prata med polisen också, hur det ska hanteras. Det kan ju bli en sämre relation till vårdnadshavare och elev, som gör att vi får svårare att jobba på skolan, då är det inte gynnsamt, säger Torbjörn Broomé.

Enligt förundersökningsledarna skapar anmälningarna merjobb för polisen.

– Det blir ju bara en en polisanmälan, vi skickar det till socialtjänsten. Det hamnar ju ändå på samma ställe, för vi gör ingen egen utredning, säger Tony Westerberg.