Sista chansen att rösta på din favorit!

Klockan 17:00 i eftermiddag drar finalen i P4 Nästa igång på utomhusscenen i Trädgårdsföreningen. Finalen direktsänds i P4 Göteborg.

Först ut i finalen är STÖK med "Vilande vänner". Därefter är det dags för syskonduon ALTO bestående av Charlotte och Josefin Alatalo med låten "In a heartbeat". Startnummer tre har gruppen Bristol Fashion med låten "Rubicon", följt av Smoke Rings Sisters och "Welcome to our world". Det femte och sista bidraget är det Bröderna Andréas som står för med låten "Våga vinna".

Det går fortfarande bra att rösta! Då gör du så här:

Rösta i ett SMS, skriv: p4gbg låtX och skicka till nummer 722 50. (Byt ut X mot siffran på det bidrag du röstar på.)