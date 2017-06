Var fjärde USB-laddare livsfarlig

Dessutom saknar 38 procent av de granskade laddarna den dokumentation som krävs för att produkten ska få säljas på den svenska marknaden.

– Det är anmärkningsvärt vilka brister vi har hittat, och hur allvarliga de är och även omfattningen av dem, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

USB-laddare står för cirka 10 procent av produktanmälningarna som

Elsäkerhetsverket får in, vilket motsvarar ungefär två anmälningar i månaden. Med tanke på mängden produkter på marknaden under Elsäkerhetsverkets tillsynsområde är det en överrepresentation. I de anmälningar som kommit in gäller 46 procent brandtillbud och 27 procent tillbud med elchock.

– Det värsta är att 10 procent av laddarna har i princip inget isolationsavstånd alls. Det räcker med vardagligt användande, att någonting sker, och helt plötsligt blir din telefon strömförande. Alla är förenade med livsfara vid vanligt användande, säger Mikael Carlson.

Hur kan detta ske?

– Egentligen ska laddarna inte få säljas på den svenska marknaden. Ingen av de laddarna har dokumentationen som krävs för att man ska få sälja dem.

Hur ska man veta om laddaren är livsfarlig?

– Är den inte CE-märkt är den livsfarlig. Släng den omedelbart. Vi kan också se att laddare utan varumärke har väldigt stora brister.

Så här skriver Elsäkerhetsverket i sin sammanfattning: