Sofia Tapani trefaldig guldmedaljör i fridykning

Hur länge klarar du att hålla andan under vatten? Sofia Tapani från Göteborg klarade i fredags av att göra det i fem minuter och femton sekunder. Under lördagen och söndagen simmade hon också längst under vatten, både med och utan fenor.

För fridykarna betyder det mycket att sporten får vara med under SM-veckan, berättar Sofia Tapani.



– Vi brukar vara vana vid att puttra på och mysa i vårt lilla community för oss själva, men det är väldigt kul att få vara med bland de andra sporterna.

50 sporter finns representerade under SM-veckan i Borås. Personer från Göteborgsområdet har hittills vunnit drygt 30 medaljer – runt 10 av dem guld.