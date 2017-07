Nytt svenskt rekord i stavhopp

Det nya rekordet är en centimeter högre än Angelica Bengtssons gamla rekord.

– Det här kommer tagga Angelica, hon vill inte bli av med sitt svenska rekord. Så det blir spännande att följa bägge två, säger förbundskapten Karin Torneklint till Radiosporten.

Meijer klarade höjden i andra försöket. Dessförinnan hade hon slagit årsbästa med 4.50 m i ungdomsspelen i Göteborg.

– Det visar att hon är en fantastiskt stavhopperska som vi har vetat länge och det känns jätteroligt att det får släppa. Hon var med i Vasa i Finland och då såg man att hon hade hög hopp i kroppen men att hon inte fick höjden på rätt ställe, säger Torneklint.

I och med rekordhoppet så klarade Meijer, som tävlar för Örgryte IS, även VM-kvalgränsen på 4.55 meter. Men hittills är Angelica Bengtsson enda stavhoppare som fått klartecken till VM i augusti.

– Det här innebär troligtvis att hon är ganska klar, jag tror inte att det kommer två till som hoppar så högt. Men jag avvaktar några dagar till innan jag tar ut en ny omgång.

Nyss slog Daniel Ståhl det svenska rekordet i diskus vilket även det båda gott inför mästerskapet.

– Det är alltid bättre att komma in i ett mästerskap med en bra säsong, man kommer in med ett helt annat självförtroende. Det är en go känsla som vi tar med oss, säger Torneklint.