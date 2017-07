Rolf-Göran Bengtsson riskerar missa EM

Det var under nationshoppningen i Rotterdam under midsommarhelgen som Clarimo Ask trampade snett och skadade benet. Hingsten är fortfarande inte återställd och EM i hoppning avgörs i slutet av augusti.

– Veterinärerna jobbar fortfarande för att se vad vi måste göra, men det finns ingen tidsplan. Tiden får utvisa hur lång tid han behöver, säger Rolf-Göran Bengtsson.



Om hästen inte hinner bli startklar missar även Rolf-Göran Bengtsson mästerskapet – stjärnryttaren har ingen annan häst redo.