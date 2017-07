Färre använder plastpåsar sedan ny lag infördes

Den 1 juni infördes lagen som innebär att alla butiker i Sverige ska informera kunden om plastpåsars miljöpåverkan.

I samband med lagen började klädkedjor som H&M, Kappahl och Lindex ta betalt för sina plastpåsar.

– Jag brukar fråga om kunden vill ha en påse. Om kunden vill ha en påse brukar jag säga att vi tar betalt för det nu eftersom det är dåligt för miljön, säger Rosita Jakobsson, chef på en klädbutik i Uddevalla som nu tar betalt för plastpåsarna.

Överskottet går inte in i butikernas egna verksamhet, utan går istället till forskning. Enligt Rosita Jakobsson ska antalet plastpåsar i butiken ha minskat rejält sedan de börjat ta 1-3 kronor per plastpåse beroende på storlek.

– De flesta tar det i sin väska eller ryggsäck, eller en påse kunden redan har med sig, säger Rosita Jakobsson.

Enligt Naturvårdsverket förbrukas 1,3 miljarder plastbärkassar varje år. Det betyder i genomsnitt 198 påsar per person varje år. EU:s mål är att minska till 90 plastpåsar per person och år 2020. Målet i Sverige är efter det att minska förbrukningen till högst 40 påsar per person år 2025.