Maria Larsson nästa under VM-kvalgränsen

För två dagar sedan var det långdistanslöparen Napoleon Solomon. Nu har nästa löpare sprungit in under VM-kvalgränsen. Maria Larsson övertygade ordentligt under Göteborgs GP där hon slog personligt rekord med tio sekunder.

Det nya rekordet är satt till 9.36,96 och är två sekunder under VM-kvalgränsen. Det är också den femte bästa svenska tiden genom tiderna på distansen. På läktaren satt förbundskapten Karin Torneklint som inom kort väntas göra nya uttagningar inför VM i London.