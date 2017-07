Försämring i arbetet mot människohandel

– Det här är något som gjort att man tappat mycket kompetens i de här frågorna, säger Petra Malmström som arbetar på kommunala Mikamottagningen med prostitution och människohandel.

Under 2016 fick socialjouren i Göteborg in 16 fall av misstänkt människohandel som rörde tiggeri. Region väst har haft regionskoordinatorer för just människohandel som arbetar med detta, men sedan drygt ett halvår finns bara den som jobbar mot sexuell exploatering kvar.

Petra Malmström har hand om människohandel med sexuella ändamål och två personer som jobbat på socialjouren med EU-medborgare har haft hand om andra typer av människohandel, som till exempel tiggeri.

När dessa personer fick avsluta sitt uppdrag i början av året hamnade koordinatorsuppdraget hängande i luften, något som försvårat arbetet mot människohandel, menar Petra Malmström.

– Det är synd för i det här glappet som uppstått riskerar människor att fara illa. Göteborg har ju ändå framstått som ett gott exempel, att vi har varit den stad där det fungerat som bäst. Så det är tråkigt att man tar bort något som man har sett har fungerat, säger hon.

Enligt Social resursförvaltning är bakgrunden organisatoriska svårigheter, men nu har det gått över ett halvår och ännu är ingen lösning på plats för vem som ska ha hand om människohandelsfrågan.

– Vi tittar på var vi ska lägga den, det är inte alldeles enkelt när det är uppgifter som är ganska små i omfång och kräver en viss flexibilitet, säger Malin Östling, verksamhetschef på socialjouren i Göteborg.

Malin Östling menar att det var nödvändigt att förändra organisationen. Däremot tycker även hon att hanteringen av människohandelsärenden inte varit optimal sen de här personerna försvann.

– Det är inte den bästa lösningen nej, vi vill ha regionskoordinatorer och får hitta en modell som tar hand om det på ett bra sätt, säger hon.