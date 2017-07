Fortsatt svårt att rekrytera lärare

Många skolor i Göteborg annonserar under sommaren efter nya lärare. Många lärare byter jobb just under sommaren för att börja ett nytt jobb lagom till höstterminens start.

Precis som de senaste åren, ser det tufft ut för stadsdelarna att rekrytera alla de lärare som behövs.

– Det är rätt allvarligt som det ser ut nu, och det är allra värst bland förskolelärare och fritidspersonal, säger Elisabet Mossberg, ordförande i Lärarförbundet i Göteborg.

Elisabet Mossberg menar att det kan vara både svårare och enklare att rekrytera i en storstadsregion som Göteborg. Problem som uppstår här är att vissa stadsdelar har mycket svårare än andra.

– Det rör sig framför allt om Bergsjön, Biskopsgården och Angered som har jättestora problem, säger hon.

I Angered saknas just nu nio lärare inför skolstart. Katarina Olvik är områdeschef för utbildning i Angered och hon tror att de kommer klara att tillsätta alla tjänster. Samtidigt går det inte att veta säkert innan augusti, då skolan börjar igen.

– Vissa behörigheter är särskilt svåra att få tag i och det är ett bekymmer, säger hon.

Katarina Olvik menar att de måste jobba hårdare med att kommunicera varför det är bra att jobba just i Angered.

– Många som jobbar i Angered har ett stort engagemang, en kreativitet och det finns en anda som gör att lärare tycker att det är roligt att jobba, säger hon.

En viktig komponent när man rekryterar lärare är förstås också lönen, som kan skilja sig åt mellan Göteborg och kranskommunerna. Ofta betalar kranskommunerna bättre, något som kan vara svårt att möta för stadsdelarna, säger Katarina Olvik.

– Vi märker att kranskommunerna ibland har möjlighet att bjuda högre än vad vi har i Göteborg och i Angered. Det kan ju betyda att vi tappar duktiga sökanden till kranskommunerna eller att våra lärare söker sig någon annanstans, säger hon.

Även mellan stadsdelarna kan lönen skilja sig åt. Elisabet Mossberg på Lärarförbundet säger att det blir positivt när grund- och förskola får en gemensam, stadsövergripande organisation från nästa år. Hon hoppas då på jämnare lönenivåer inom staden.

– Det finns skillnader mellan stadsdelarna i lön, som inte går att förklara på något annat sätt än att man satsat olika mycket. Om man har en nämnd kan man jobba systematiskt för att få en likvärdighet, säger hon.