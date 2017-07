Rent nog för dopp - fortsatt förbud i älven

I en konsultrapport till kretslopp och vattenförvaltningen i Göteborg visar det sig att vattnet i Göta älv sannolikt är rent nog att bada i 60-80 procent av tiden under sommarperioden. Särskilt bra ska vattnet vara på Norra älvstranden. Längre upp mot Säveån blir vattnet dock sämre.

Enligt rapporten skulle man behöva se över hur man mäter och signalerar till badsugna när vattnet inte är bra nog för ett dopp. Dessutom se över hur man renar vattnet bättre utvalda platser i älven istället för hela vattenmassan.

Tobias Fåglefelt och hans dotter Ebba var på den lilla stranden i Sannegårdshamnen under torsdagseftermiddagen:

– Om man fixade i ordning och tog bort lite vassa stenar så skulle det nog gå att bada här. Det hade varit jättetrevligt, säger han.

Men att hoppa i är långt från tillåtet. Det är en långvarig ordningsstadga som styr badförbudet i Göteborg stad. Och bryter man mot det så riskerar man böter.

Cecilia Dalman Eek är socialdemokratisk ordförandet i park och naturnämnden. Tidigare har socialdemokraterna sagt att det krävs alldeles för stora investeringar för att badplatser längs med älven ska kunna bli av.

– Säkerheten är viktigast, man kan dras in under bryggor eller i strömmar under båtar. Så även om det ser fint ut så vet vi inte vad som finns under ytan, säger Cecilia Dahlman Eek(S).

Ambitionen finns att det framöver ska finnas badplatser längs med älven menar Cecilia Dahlman Eek. Moderata politiker i staden har länge drivit frågan och nu menar Cecilia Dalman Eek (S) att man är överens om att hamnen ska öppnas upp för bad.

Lite framsteg kan ses redan nu. Kretslopp och vattenförvaltningen har nyligen kartlagt samtliga avlopp och utlopp av dagvatten i älven, en viktigt del om utloppen ska ledas om från en eventuell badplats. Med tiden och beroende på vilken plats som prioriteras så krävs insatser som gör badplatsen blir god nog att bada vid.

– Vi vet inte hur lång tid det tar, men vi får komma ihåg att det inte går snabbt att gå från en industri hamn till badplats, säger Cecilia Dahlman Eek.

För att badförbudet skulle hävas krävs också ett beslut i kommunfullmäktige. Förslaget kan komma från politiker, tjänstemän eller från medborgare i staden.