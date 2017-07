Dregen: Skulle kunna göra vår bästa platta

Förra året återförenades The Hellacopters för ett gig på sitt 20-årsjubileum för skivan "Supershitty to the max!". Efter The Hellacopters första spelningen ihop på åtta år har de fortsatt att hålla ihop.

– Vi tyckte att det var kul och så märkte vi att publiken verkade tycka det också, säger Andreas Tyrone Dregen känd som Dregen och gitarrist i bandet.

Blir det något nytt album?

– Förra året sa vi ett gig och nu gör vi åtta i år så det vore ju dumt att stänga någon dörr. Det vore väl både kul och bra att göra en till platta, men det måste vara på grund av rätt anledningar, säger Niklas "Nicke" Andersson som är sångare och gitarrist i bandet.

– Nu kanske jag säger för mycket men det finns faktiskt en chans att vi skulle kunna göra det bästa albumet hitintills, säger Dregen.

I kväll spelar The Hellacopters på Liseberg.