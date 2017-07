Smugglade sprit för över 60 miljoner

24 personer står åtalade för att ha varit inblandade i smugglingen av alkohol från norra Tyskland.

Tre av dem misstänks för grov smuggling och för att ha organiserat resorna och förmått passagerare och chaufförer att ta in alkoholen till Sverige åt dem, för privat bruk fastän trion sålde den vidare.

Enligt åklagaren ska man vid minst 407 tillfällen i genomsnitt fört in sextusen liter öl, tusen liter vin och omkring 500 liter sprit per resa,

Det ska ha köpts alkohol för närmare 61 miljoner kronor under de två och ett halvt år smugglingen pågick.

Rättegången startar den 21 augusti och ska pågå under 22 dagar.