Gatlyktor kan störa den nattliga pollineringen

Att gatlyktor tänds när det blir mörkt ute tycker nog de flesta är både bra och viktigt. Men vad tycker egentligen naturen om det?

I och med att världen blir mer och mer upplyst av just konstgjort ljus har schweiziska forskare studerat hur pollineringen av blommor påverkas av det här ljuset.

I studien kollade forskarna på både upplysta och icke-upplysta fält med blommor och såg att det blev 62 procent färre pollinatörer som besökte blommorna när det var lampor som lyste i närheten.

– Istället för att besöka blommorna på natten när det är mörkt dras de till ljuset, säger Eva Forsgren som är universitetslektor i bioodling på Sveriges lantbruksuniversitet.

Många insekter besöker alltså hellre den ljusa lampan än blommorna.

I ett nästa steg undersökte forskarna en specifik blomma, kåltisteln. Vid exponering av konstgjort ljus såg man att tisteln hade sämre fröproduktion trots att den på dagtid hade samma mängd insekter på besök.

Det här menar forskarna tyder på det artificiella ljuset på natten också påverkar blommornas reproduktion under resten av dygnet. Därför kan den sämre pollineringen under natten inte kompenseras på dagen.

Men här tycker Eva Forsgren att man måste vara försiktig när det kommer till effekterna, eftersom forskarna bara studerat påverkan på en specifik blomma.

– Jag skulle vilja säga att det finns en indikation men att det behövs mer forskning kring det.

Referens: Knop et al., "Artificial light at night as a new threat to pollination", publicerad 2 augusti 2017 i Nature, doi:10.1038/nature23288