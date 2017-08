Stora tågproblem i Skåne – drabbar även Göteborg

Trafikverket hoppas att spårfelet utanför Eslöv ska vara åtgärdat klockan 9.45. Samtidigt säger en prognos att tågen kan börja rulla igen genom Kävlinge runt klockan 11.00.

– Men sedan kommer det att bli följdförseningar. Det blir det alltid efter så här stora stopp, säger Skånetrafikens pressinformatör Joakim Agartsson.

Han säger att många resenärer hör av sig till Skånetrafiken - men att trycket skulle kunna vara ännu större vid ett sådant här fel på en hårt trafikerad järnvägssträcka i rusningstid.

– Jag tycker att det verkar som folk fortfarande har lite semester.

På grund av felet är Öresundstågen på linjen Malmö-Göteborg inställda mellan Malmö och Helsingborg. Även SJ:s snabbtåg mellan Malmö och Göteborg påverkas. Snabbtågen kör en annan väg och stannar inte i Helsingborg, skriver Trafikverket på sin sajt.

Skånetrafiken hänvisar till pågatåg och regionbussar, och säger samtidigt att det är svårt att få in ersättningsbussar. Och det beror på förarbrist eftersom man fick sätta in bussar under onsdagens stopp för tågtrafiken, och de förarna kan inte köra igen redan nu.

I går eftermiddag orsakade ett signalfel totalstopp i tågtrafiken förbi Lund under drygt fyra timmar. Tågen började rulla strax efter klockan nio på kvällen.