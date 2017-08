Så blir vädret under Way out west

Torsdagen inleds med ett kraftigt molnområde men vid lunchtid spricker det upp och blir soligare väder som stannar kvar hela kvällen.

– Räkna med 18-20 grader. På festivalen kan man alltså räkna med ett fantastiskt väder och kvällssol, säger meteorolog Mats Andersson från SMHI.

Även under fredagen blir det fint sommarväder under dagen med en temperatur på 21-22 grader och svag till måttlig vind. Under fredagskvällen är det uppehåll och endast svaga vindar, enligt SMHI.

– Det man kan säga är att det trycker på med lite moln söder ifrån, men jag tror inte att det blir något regn av det, säger Mats Andersson.

Under lördagen däremot blir det sämre festivalväder. Under dagen en hel del moln med risk för någon regnskur. Temperaturen går ner några grader och landar kring 17-18 grader. Även under lördagskvällen är det risk för lokala skurar.