Gustaf Norén spelar på äldreboende i Linné

Parallellt med att muskifestivalen Way out West kör igång idag i Slottsskogen så startar också andra evenemang som Way out Vega på äldreboendet Vegahusen nära Slottskogen. Där uppträder bland annat artisten Gustaf Norén som berättar för P4 Göteborg om hur han hamnade på Vegagatan idag:

– Jag tog med en gitarr och munspel en gång när jag skulle hälsa på morfar under hans sista tid i livet. Jag satt som i en matsal med morfar som åt och jag märkte hur alla som bodde på äldreboendet sakta kröp till oss. Tillslut blev det en liten scen där så min första konsert på ett äldreboende uppstod ganska naturligt. Och på den vägen är det.

Gustaf Norén berättar om hur han upplever ett större emotionellt värde när han spelar för en äldre publik än när han var stjärna på scen i Mando Diao.

– Min tid som artist var mer som ett undantag i min karriär, jag råkade bara bli rockstjärna, säger Gustaf Norén.