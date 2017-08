Smygpremiär med Silvana Imam

Dokumentären följer Silvana Imam, en av Sveriges största hiphop-stjärnor, och vår reporter Anna Engström fick en pratstund med Silvana inför visningen.

– Det känns jättebra och lite pirrigt i magen. Lite som att börja skolan igen.

Väck mig när ni vaknat" visas ikväll i Slottskogen under festivalen Way out west och handlar framförallt om kärlek, berättar Silvana Imam.

– Det är så ofiltrerat det kan bli.

Dokumentären har världspremiär i kväll och biopremiär den 15:e september.

Lyssna på intervjun för att höra mer om dokumentären och Silvana Imams personliga minnen!