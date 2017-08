Ahmed flydde från IS i Syrien

Filmvisningar fick ta större plats under årets Way out West än tidigare år. Och i lördags visades dokumentärfilmen "City of ghosts" som hade svensk filmpremiär. Filmen handlar om medborgarjournalister som riskerar livet för att rapportera om den så kallade Islamiska staten, IS, inifrån Raqqa i Syrien.

Ahmed, som egentligen heter något annat, har själv har flytt från IS i Raqqa. Idag bor han i Göteborg och var en av dem som såg filmen i helgen. Han berättar att han känner igen mycket från dokumentären och att de som agerar medborgarjournalisten är hjältar:.

– IS vill döda alla journalister i Raqqa. De är hjältar som riskerar livet för att kunna dela nyheter inifrån Syrien med omvärlden, säger han till P4 Göteborg.

Ahmed berättar att han arbetade som jurist och var demokratiaktivist i Raqqa, något som ledde till att han jagades av både den syriska regimen och IS. När IS tillslut hotade honom till livet valde han att fly.

– De sa till mina föräldrar att de skulle döda deras son.

Innan Ahmed lyckades fly bodde han i en grotta vid gränsen till Raqqa i över två månader för att hålla sig gömd, berättar han. Strax efter lyckades han ta sig till Tyskland och vidare till Sverige. Idag bor han i Göteborg och studerar bland annat svenska. Men hur långt han än befinner sig från hemstaden Raqqa känner han sig aldrig trygg.

– Jag känner mig aldrig säker sålänge IS finns kvar i världen.