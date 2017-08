Tysta offentliga rum - här skulle lugn och ro ge bra hälsa

-Vi hade inte räknat med de problem som uppstod där, säger Älvstrandens projektledare Åsa Vernersson.

Det hjälpte inte med städning, med vakter som kom på kvällar och nätter eller med poliser som kom och pratade med det på plats.

Man fick även ett föreläggande från Göteborgs miljöförvaltning

- Det handlade om nedskräpning och förstörelse på kajen. De som hade bosatt sig där skräpade ner en hel del och vi hann inte städa varje morgon, säger Åsa Vernersson.

Som en akut åtgärd för att minimera skadegörelsen stängslade man in området men då grävde man sig in under staketet och bräckte isär det.

Bakom projektet Tysta offentliga rum står park- och naturförvaltningen och miljöförvaltningen i Göteborg.

Pengar kom också från statliga Vinnova, Chalmers, Johanneberg science park och SP deltog också och Älvstranden utveckling har för sin del satsat närmare två och en halv kronor på de vandaliserade glasmodulerna som nu börjat tas bort från kajen på Skeppsbron.

Vad var då nyttan med detta Controllable urban landscape som var tänkt att vara en stilla bullerfri oas mitt i stan ?

- En av nyttorna är att vi inser att vi inte kan göra de projekt som vi trodde att vi kunde göra för några år sedan. Samhällslivet ser annorlunda ut idag, konstaterar Åsa Vernersson.

Men vi tar också med oss att det skapade väldigt mycket intresse och det har också skapat en plats som har utnyttjats under tiden.