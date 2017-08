Drömmål när Häcken slog Jönköpings Södra

Ahmed Yasin, 26, kom på lån från AIK för sex veckor sedan. Han har gjort två inhopp och startat fem matcher för Häcken och redan gjort fem mål i allsvenskan.

Nu reser han till Thailand och spelar VM-kval med Irak.

– Det är verkligen succé, äntligen så släpper det nu. Det kommer mer från mig, det här är bara början, säger Yasin efter segern.

Mot Jönköpings Södra var han dominant och slog in sin andra straffspark. Bollen satt hårt till höger om Södramålvakten Francisco Mancilla. Straffen dömdes efter att Jönköpingsbacken Stefan Karlsson satt ett knä i magtrakten på just Yasin.



Straffmålet i 28:e minuten betydde 2-0 och att matchen på Bravida Arena kändes så gott som avgjord.



Fyra minuter tidigare hade kantspelaren Yasin sin högerfot inblandad även i 1-0 målet. Han tog sig inåt från vänsterkanten och slog en flygande passning till Daleho Irandust på straffområdeslinjen. Resten var artisteri.



Irandust volleyklackade in till Nasiru Mohammed. Ghananen lätt bollen studsa och vräkte upp den i krysset via ribban.



Jönköpings Södra hängde inte alls med - och tränaren Jimmy Thelin gjorde två byten redan i halvtid.



Ahmed Yasin har fått en lysande start i Häcken. Han är född i Irak men har BK Forward som moderklubb - och han växlar mellan olika spännande fotbollsmiljöer.



Under vintern och våren var ytterspelaren utlånad från AIK till Muaither SC i Qatar. Nu är det Hisingen. Och när det inte är serievardag VM-kvalar han med det irakiska landslaget som inte får spela på hemmaplan.



Nu under allsvenskans landslagsuppehåll väntar bortamatch mot Thailand i Bangkok och därefter "hemmamatch" i Jordanien mot Förenade Arabemiraten. Det blir de sista matcherna i VM-kvalet för Yasins Irak, som inte längre har någon chans att gå till VM i Ryssland 2018.



I allsvenskan går det bättre. Ahmed Yasin är under sina sju matcher obesegrad med Häcken. Segern mot Jönköping förde upp Göteborgslaget från sjätte till fjärde plats.

Häcken-Jönköpings S 3-1 (2-0)

Mål: 1-0 Nasiru Mohammed (24), 2-0 Ahmed Yasin (28 str), 3-0 Paulinho (83), 3-1 Fredrik Olsson (90).



Domare: Kaspar Sjöberg, Malmö.



Publik: 2 180.



Häcken (4-3-3): Peter Abrahamsson - Joel Andersson, Emil Wahlström, Rasmus Lindgren, Juhani Ojala, Kari Arkivuo - Erik Friberg, Mohammed Abubakari, Daleho Irandust (Mathias Ranégie 77) - Nasiru Mohammed (Adam Andersson 78), Paulinho, Ahmed Yasin (Chisom Egbuchunam 86).



Jönköpings S (4-2-3-1): Fran Marmolejo - Stefan Karlsson, Joakim Karlsson, André Calisir, Tom Siwe (Fredric Fendrich 46) - Robert Gojani, Stian Aasmundsen - Dzenis Kozica (Arni Vilhjalmsson 68), Daryl Smylie, Jonathan Tamimi - Tommy Thelin.