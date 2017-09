Kraftigt regn gav översvämningar i Göteborg

Det har varit kraftigt regn och hagel och åska sedan kl 16 på fredagen i Göteborgsområdet som har hållit räddningstjänsten fullt sysselsatta.

Det rör sig framförallt om översvämningar i fastigheter som räddningstjänsten fått rycka ut till, enligt Per Jarring, räddningschef i beredskap vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

Men det rör sig också om översvämningar vid vägar, undergångar vid broar och liknande.

– Vi har haft minst två incidenter där fordon kört ut i höga vattenmassor efter att ha missbedömd djupet och vi har varit tvungna att evakuera de som suttit i dem och lämnat bilarna i vattnet, säger Per Jarring till P4 Göteborg.

Under kvällen pågår arbete med att komma ikapp, med bland annat länspumpar, vid alla de ställen som larmat om översvämningar .

Sent på fredagskvällen var det ett 40-tal brandmän vid ett tiotal enheter som arbetade med just vattenproblematiken, enligt Per Jarring, räddningschef i beredskap vid Räddningstjänsten Storgöteborg.