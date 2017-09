Polisen glömde bort tips om nazidemonstration

Tipset ska ha kommit in på fredagskvällen, men nådde inte fram till den operativa ledningen och kunde därför inte bedömas, säger Malin Sahlström, chef för kommunikationsavdelningen vid polisen i Väst till tidningen.

– Med anledning av ditt mejl har vi nu gått igenom all inkommande post och har kunnat konstatera att det kom in ett tips på fredagskvällen men att det av någon anledning aldrig vidarebefordrades till den operativa verksamheten. Tipset var anonymt och oprecist, men alla tips är viktiga för oss och det är ytterst beklagligt att det inte skickades vidare, säger Malin Sahlström till ETC Göteborg.

Det är oklart om tipset hade förändrat polisens agerande. Erik Nord, polisområdeschef i Storgöteborg säger till tidningen GT att han står fast vid att det var rätt att inte ingripa, men säger att de hade kunnat ta in mer personal om de hade haft bättre framförhållning.

– Hade vi vetat om att den skulle komma hade vi varit betydligt fler personal på plats. Då hade vi förmodligen kunnat styra lite grann över hur vi ska agera, säger Nord till GT.