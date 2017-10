Ungdomsgäng stör boende på Långströmsgatan på Hisingen

Långströmsgatan på Hisingen som går från Eketrägatans hållplats in mot Björlanda har varit en relativt lugn gata med några enstaka händelser då och då. Vid de gråa trevåningshusen, där en servicebutik och pizzeria ligger har under några månader under sommaren och hösten ett ungdomgängt hållit till och varit högljudda och stökiga. Vi flera tillfällen har ungdomarna slagit sönder glasrutor i området.

– Vi har bott här i 20 år och förut var det absolut lugnt område, just nu samlas ungdomarna här och skriker och det är jätteofta som polisen kommer hit, säger Alexander Kimelman boende på Långströmsgatan.

Det här delen av Långströmsgatan ligger väldigt nära Friskväderstorget och flera av de boende berättar att de är oroliga att de som tidigare hållit på kriminell verksamhet uppe i Biskopsgården och ingår i något kriminellt gäng väljer nu att komma till deras område eftersom polisen hårdbevakar övriga Biskopsgården men detta är något som polisen avfärdar.

– Jag förstår att de boende är upprörda över att det sker saker i området och att de känner en otrygghet men de här killarna är inte av någon dignitet att de ingår i något konflikt eller så, säger Tony Olsson är gruppchef vid Hisingspolisen.