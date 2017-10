Barn glöms bort när förälder mördas

I Nederländerna har forskare gått igenom 137 fall av mord i hemmet som skett under en tioårsperiod, 2003-2012, och tagit reda på vad som hänt med de 256 barn som sett på när oftast mamman har mördats.

Bara hälften av barnen hade kontakt med socialtjänsten eller någon annan vårdinrättning, konstaterar forskarna.

– Vi vet att barn ofta är närvarande vid de här förfärliga händelserna, men när det händer är det ett brott som begås och i regel är det bara polisen som rycker ut, säger Gunilla Krantz, läkare och professor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet.

Varken Brottsförebyggande rådet, BRÅ, eller Socialstyrelsen vet hur många barn i Sverige som drabbas av att se på när en förälder mördas. Ingen har en samlad bild över vad som händer med barnen efteråt. Det här vill Gunilla Krantz råda bot på, och leder ett stort forskningsprojekt i Västsverige.

– Inte bara polisen ska rycka ut utan också socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska vara med. Det här är otroligt viktigt, för de här barnen berövas ju allt, och vi har inga bra rutiner i Sverige hur vi ska ta hand om det här. Därför har vi ett forskningsprojekt i några stadsdelar i Göteborg, säger Gunilla Krantz.

Barnen berövas mamman, som oftast är den som mördas, och även pappan, som kommer att hamna i fängelse. Genom att hushållet splittras hamnar hela barnens liv i gungning, konstaterar Gunilla Krantz.

I den nederländska studien visar forskarna att barnen ofta inte ens får med sig sina gosedjur eller något som påminner om deras mördade förälder.

– Det är ju väldigt viktigt att man får med sig någonting som betyder trygghet av det som tidigare var hela ens trygghet, säger Gunilla Krantz.

Referens:

Eva Alisic et al "Children bereaved by fatal intimate partner violence: A population-based study into demographics, family characteristics and homicide exposure" PLOS ONE October 4, 2017https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183466