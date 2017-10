Världsberömd skulptur invigd på skolgård

Carl-Fredrik Reuterswärd, som var verksam i New York, blev ombedd av Yoko Ono att skapa en skulptur för att hylla John Lennon och hans vision om fred i världen.

Resultatet blev skulpturen Non Violence - revolvern med en knut på pipan som finns på många platser, t ex utanför FN-skrapan i New York.

I Göteborg finns Non Violence-skulpturen på Avenyn och utanför Lilla Samskolan på Föreningsgatan och från och med idag också vid Göteborgs Högre samskola på Stampgatan.

Vid ceremonin och avtäckningen av statyn läste rektor Nicke Bäcklund upp hälsningar från både Jan Eliasson och Ringo Starr.

- Ringo följer det som eleverna på Samskolan gör och han skickade en hälsning om att fortsätta kampen för freden och för det goda, säger Nicke Bäcklund.

- Vi tyckte att det kan inte finnas en bättre symbol utanför en skola, säger han om hur Reuterswärdskulpturen till minne av John Lennon hamnade utanför Lilla skolan på Föreningsgatan.

I samband med avtäckningen av statyn idag sjöngs och spelades Beatleslåtar av elever på Samskolan, bland annat John Lennons Imagine och Beatles A day in the life och Come together.

Agnes Ottander och Chantelle Woldu, som går i tvåan på gymnasiet, var båda med och de är glada och stolta över skulpturen och Non Violenceprojektet på skolan.

Nu blir dessutom Agnes och Chantelle och deras skolkamrater officiella ambassadörer för projektet.

- Det känns jättebra att vara en del av en jätteviktig fråga och bli påmind när man ser skulpturen varje dag, säger de.

På plats idag vid avtäckningen var också Rolf Sköldebrand från Non Violenceprojektet.

- Det är precis så här som skulpturen ska göra sitt jobb. Idag mer än någonsin så behövs den här typen av symboler som kan inspirerera unga människor i arbetet för en bättre värld.

Stolt och glad är också Samskolans rektor Peter Järvsén.

- Det är roligt att vi ska fortsätta projektet som startade på Lilla Samskolan, säger han.

- Det är dels ett statement från skolan och vi kommer jobba med skulpturen som ett elevprojekt och med ett antimobbningsprojekt i grundskolan.