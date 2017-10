Risk för konstig lukt från kranvattnet

Råvattnet kommer från Göta älv och det går via Delsjöarna. Normalt sett används klordioxid för att bryta ner lukten men under den kommande veckan utgår det under ett planerat underhållsarbetet.

– Det är inte helt säkert att det lukten kommer att slå igenom. Men om den gör det kommer det att kännas som en lite sumpig sjödoft. Kvalitén påverkas inte, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktionen vid Kretslopp och vatten.

Om man besväras av luften kan ett tips vara att hälla upp vatten på kanna och ställa i kylen. Då brukar det försvinna.