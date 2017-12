Gluntenflott och Trustor86 spelar för Musikhjälpen

Bakom insamlingbössan med det lite udda namnet "Winner Winner chicken dinner - 24h livestream" står bröderna Anton karlsson och Christoffer Halvorsen.

– Namnet kommer från spelet som vi spelar. När man vinner en omgång i spelet så kommer den texten upp på skärmen, säger Christoffer Halvorsen.



I 24 timmar ska de spela datorspel och samla in pengar genom donationer från de som tittar på. Dessutom uppmanar de folk att gå in och ge dem utmaningar för att få in ännu mer pengar.



– Om vi får en hundring kanske Christoffer kommer ät lite hot sauce, och om vi får in en tusenlapp så gör vi andra grejer. Vi kommer göra vad som helst för att få in så mycket pengar som möjligt till Musikhjälpen, berättar Anton Karlsson och fortsätter:



– Jag har själv lovat att jag ska skänka en femma för varje ny följare jag får, så det är bara gå in och följa mig. Det är helt gratis, det kostar bara mina pengar.



Christoffer Halvorsen berättar dessutom att evenemanget kanske inte var så smart planerat och att hans sambo tyckte det va en dålig idé först i och med att de precis har fått barn.



– Vi började prata om det här för några veckor sedan och Anton tyckte direkt att vi skulle köra 24 timmar. När jag berättade för sambon om idén så var hon inte jättepigg på den, men samtidigt så vet hon ju att vi tycker om att göra det här och att det är för en fin sak. Hon har överseende för den här gången.