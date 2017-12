Här är P4 Göteborgs nya julsång

Låten är komponerad i samarbete med er lyssnare och framtagen för Musikhjälpen och årets tema "Barn är inte till Salu".

Via P4 Göteborgs facebooksida kom det in många förslag på ord som skulle finnas med i låten, bland annat rimfrost, röda äpplen, kåldolmar, glittrande stjärnor och vila. Dessa ord har sedan Matilda Sjöström tillsammans med Joakim Fritzner snickrat ihop till en låt som hade premiär under måndagsmorgonen.



P4 Göteborgs lyssnare har skänkt över 30 000 kronor till Musikhjälpen. Det går att skänka pengar fram tills den 31 december så ge gärna en slant i vår bössa!

P4 Göteborgs bössa till Musikhjälpen.

