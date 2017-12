Hon tar över efter Lasse Kronér

– Tänk att jag ska få spela sällskapsspel varje helg – utan ens risken att förlora. Detta ska bli sagolikt kul och ett magiskt äventyr, säger Josefin Johansson i ett pressmeddelande.



– För att vara programledare för Smartare än en femteklassare behöver man vara allmänbildad, rolig, lekfull – och lite sträng. Därför tycker vi att Josefin är det perfekta valet och vi är jätteglada över att hon känner likadant, säger Christina Hill, programchef fakta/underhållning/barn SVT Göteborg, i pressmeddelandet.



Mångsysslaren Josefin Johanssons karriär startade 2006 i P3 och hon har arbetat med program som Pang Prego, Morgonpasset Sommar och Musikguiden i P3: Sommarsession.



Hon är en erfaren ståuppkomiker med nomineringar som årets ståuppkomiker och årets föreställning i bagaget. Just nu är Josefin aktuell med en egen föreställning och i januari tävlar hon i På spåret tillsammans med Johar Bendjelloul.



Smartare än en femteklassare hade premiär i SVT 2011 och Lasse Kronér ledde de fem första säsongerna. Programmet är ett format från USA med originaltiteln ”Are You Smarter than a Fifth Grader” som producerats i flera länder.



Programmet spelas in i Göteborg i januari och har premiär senare i vår.