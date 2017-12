De vann tävlingen om det juligaste hemmet

I en vecka har P4 Göteborgs lyssnare fått skicka in sin juligaste bild via facebook och sedan fått rösta på en av de fyra finalisterna. Och under fredagsmorgonen så räknades rösterna och vinnare var bilden på det mysiga hemmet ute på Höno.

Karin Josefsson var den i familjen som skickade in bilden och nu står hon i sitt barndomshem och är särskilt förtjust i den vedeldade spisen vid vilken julstämningen skapas.

– Det är nog julbaket, när vi har haft det där årliga hönekaksbaket. Sen är det också när mamma har gjort julbord med kyrka och krubba. Man får verkligen leva sig in i julen, säger Karin Josefsson

Är det något särskilt med Hönö och jultraditioner här?

– Ja, när jag var liten hade vi en jättestor gran utanför ladugården. Så kom det tomte åkande på en släde och så fick vi dansa och så fick vi gottepåsar, säger mamma Ragna Josefsson.

Hur känns det att vara Göteborgs juligaste hem?

– Det känns otroligt, att det var just vi som blev valda!

