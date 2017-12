Kurt motade ut blodig knivman ur lägenheten

Det var vid femtiden i morse när Kurt satt och drack sitt morgonkaffe i köket på sjunde våningen som han hörde hur en ruta krossades i vardagsrummet.

– Först tänkte jag att det måste vara grannen ovanför som låter men sedan såg jag att det stod en blodig man i mitt vardagsrum, säger han till P4 Göteborg.

Polisen misstänker att mannen som stod i vardagsrummet är samma man som någon timme tidigare knivskar en man i 50-årsåldern i närheten av Axel Dahlströms torg i Högsbo.

Mannen hade tagit sig in till Kurt från en grannlägenhet och in via balkongen.

– Det var en stor karl, men jag fick tag i honom.

Kurt lyckades till slut mota ut mannen genom ytterdörren, låsa dörren och larma polisen.

– Senare såg jag att det låg en brödkniv på golvet i vardagsrummet, hade jag vetat det tidigare hade jag nog inte vågat röra honom.

Samtidigt ska den misstänkta gärningsmannen ha tagit sig en våning upp i huset och in i ytterligare en lägenhet - där de boende lyckades fly ut ur lägenheten.

När polisen kom till platsen fann de den misstänkta gärningsmannen liggandes på marken åtta våningar ner. Senare under torsdagen förklarades mannen död.

Mannen som blivit knivskuren på den första adressen vårdas för allvarliga skador, men Sahlgrenska universitetssjukhuset uppger att läget är stabilt.