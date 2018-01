Flera göteborgare nominerade

De nominerade filmerna i prestigekategorin Bästa film på årets Guldbaggegala är "Korparna", "Sameblod", "The Nile Hilton Incident", "The Square" och "Borg", som är nominerad i hela 10 kategorier. Flest nomineringar har filmen "Borg".

Om titeln Bästa regi tävlar bland andra Janus Metz ("Borg"), Amanda Kernell ("Sameblod") och Ruben Östlund ("The Square").

I kategorin Bästa kvinnliga huvudroll gör Mia Skäringer i "Solsidan" upp med bland annat Evin Ahmad i "Dröm vidare", Jennie Silfverhjelm i "All inclusive" och Lene Cecilia Sparrok i "Sameblod".

Sverrir Gudnason kan vinna en Guldbagge för sin huvudrollsinsats i tennisdramat "Borg" som delvis är producerad av Film i Väst. Detsamma gäller Reine Brynolfsson i "Korparna", Fares Fares i "The Nile Hilton Incident" och Claes Bang i "The Square".

En nyhet för i år är Guldbaggens publikpris. Publiken har fått rösta på de 45 nomineringsbara svenska filmer som hade premiär under 2017 och nu har åtta av dessa gått vidare: "Avicii: True stories", "Borg", "Måste gitt", "Para knas", "Sameblod", "Småstad", "Solsidan" och "Superswede".

Guldbaggen har delats ut av Svenska Filminstitutet "för framstående insatser inom den svenska filmen under det gångna året" sedan 1964.

De kan vinna en Guldbagge - hela listan



Bästa film: "Borg", "Korparna", "Sameblod", "The Nile Hilton incident", "The square".



Bästa regi: Janus Metz: "Borg", Amanda Kernell: "Sameblod", Tarik Saleh: "The Nile Hilton incident", Ruben Östlund: "The square".



Bästa kvinnliga huvudroll: Jennie Silfverhjelm: "All inclusive", Evin Ahmad: "Dröm vidare", Lene Cecilia Sparrok: "Sameblod", Mia Skäringer: "Solsidan".



Bästa manliga huvudroll: Sverrir Gudnason: "Borg", Reine Brynolfsson: "Korparna", Fares Fares: "The Nile Hilton incident", Claes Bang: "The square".



Bästa kvinnliga biroll: Gizem Erdogan: "Dröm vidare", Julia Kijowska: "Jordgubbslandet", Maria Heiskanen: "Korparna", Mia Erika Sparrok: "Sameblod".



Bästa manliga biroll: Shia LaBeouf: "Borg", Stellan Skarsgård: "Borg", Przemyslaw Sadowski: "Jordgubbslandet", Yasser Ali Maher: "The Nile Hilton incident".



Bästa manus: Maud Nycander, Jannike Åhlund, Kersti Grunditz Brennan: "Citizen Schein", Can Demirtas, Ivica Zubak: "Måste gitt", Amanda Kernell: "Sameblod", Ruben Östlund: "The square".



Bästa foto: Jonas Alarik: "Korparna, Sophia Olsson: "Sameblod", Fredrik Wenzel: "The square".



Bästa klipp: Per Sandholt, Per K Kirkegaard: "Borg", Kersti Grunditz Brennan: "Citizen Schein", Anders Skov: "Sameblod".



Bästa kostym: Kicki Ilander: "Borg", Sharareh Hosseini, David Markfant: "Para knas", Louize Nissen: "The Nile Hilton incident".



Bästa ljud/ljuddesign: Mattias Eklund: "Korparna", Mira Falk, Brian Dyrby: "Silvana - väck mig när ni vaknat", Fredrik Jonsäter: "The Nile Hilton incident".



Bästa mask/smink: Sara Klänge: "All inclusive", Petra Cabbe: "Solsidan", Dorothea Wiedermann: "The Nile Hilton incident".



Bästa originalmusik: Jonas Struck, Jon Ekstrand, Vladislav Delay: "Borg", Karl Frid, Pär Frid: "Citizen Schein", Peter von Poehl: "Korparna".



Bästa scenografi: Lina Nordqvist: "Borg", Roger Rosenberg: "The Nile Hilton incident", Josefine Åsberg: "The square".



Bästa visuella effekter: Torbjörn Olsson, Alex Hansson: "Borg", Torbjörn Olsson: "Korparna", Alex Hansson, Chris Stenner: "Monky".



Bästa kortfilm: "Min börda", "Nattbarn", "Studio 5".



Bästa dokumentärfilm: "Brev till en seriemördare", "Himlens mörkrum", "Silvana - väck mig när ni vaknat".



Bästa utländska film: "120 slag i minuten", "Moonlight", "The salesman".



Guldbaggens publikpris: "Måste gitt", "Sameblod", "Superswede", "Borg", "Para knas", "Solsidan", "Småstad", "Avicii: True stories".