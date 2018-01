Östlund utan Golden Globe

Alexander Skarsgård vann för bästa manliga biroll i tv-serie-kategorin. Det är i miniserien "Big little lies" som Skarsgård spelar en aggressiv man i ett destruktivt förhållande.



Skarsgård fick priset i konkurrens med David Harbour, Alfred Mlina, Christian Slater och David Thewlis.



Det är hans första Golden Globe och den förste svensk som vinner det prestigefyllda priset på över tre decennier.



Filmgalan, som arrangeras av Hollywood Foreign Press Association, delar ut pris för insatser inom både film och tv. Galan inleddes klockan två, svensk tid och leds av komikern Seth Meyers.



Mycket av försnacket handlade om skandalerna kring #metoo. Merparten av stjärnorna, i synnerhet de kvinnliga, har valt att klä sig i helsvart för att markera att det nu måste vara slut med sexuella övergrepp i filmindustrin.



– Folk är nu medvetna om maktförskjutningen som har lett till övergrepp inom vår bransch. Det finns överallt, säger Meryl Streep, enligt nyhetsbyrån AFP.



Seth Meyers valde också att krydda tillställningen med ett par svarta skämt om de skandaler som rullats upp bland annat kring den inflytelserike Harvey Weinstein, som anklagats för övergrepp av en lång rad filmstjärnor.

– Nu är det 2018. Marijuana är äntligen tillåtet och sexuella ofredanden är inte det. Det kommer bli ett bra år, sa Meyers.



Förutom Skarsgård var även Ruben Östlund nominerad för sin film "The Square". Den kritikerrosade filmen, som tidigare i år vann Guldpalmen i Cannes, föll dock inte helt den Hollywoodbaserade juryn i smaken. Vann gjorde i stället den tyska filmen "Aus dem nichts".

På förhand stack tre filmer ut som de mest uppskattade på årets gala, åtminstone räknat i antal nominerade.



Den störste förhandsfavoriten var Guillermo del Toros fantasyfilm "The shape of water" med sju nomineringar. Det var dock en annan som skulle hamna i rampljuset det vill säga "Three billboards outside Ebbing, Missouri", en mörk komedi om en strandad polisutredning och en hämndlysten mamma.



Sam Rockwell tilldelades priset för bästa biroll och Martin McDonagh för bästa manus.



Golden Globe-galan pågår fortfarande.