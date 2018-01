Kulturnytt i P4:s tips från veckan!

TV

Just nu visas nya tv-serien "The Chi" på HBO där blodet som flyter bara några minuter in i första avsnittet av vittnar om att det här inte är en lättsmält karamell. Men så är handlar det också om Chicago, även kallad USA:s mordhuvudstad.

Det hela kretsar kring fyra pojkar - och män, som får ge ansikten till siffrorna i brottsstatistiken. Sticker ut gör Jason Mitchells ansvarstagande Brandon och den unge Alex Hibbert från Oscarsbelönade "Moonlight". Det är inte lika blytungt som det låter, här finns humor, värme och även lysande skådespeleri ut i minsta biroll.

PODCAST

Så om en ny podcast för barn! "I en stad" heter den och är något av ett allkonstverk med nyskrivna sagor, musik och illustrationer. Bakom podcasten står författaren Kalle Carmback och musikern Nils Berg, som man annars hör spela i Håkan Hellströms band, och nu har de också släppt sagorna och musiken på skiva.

Olika gästartister har bjudits in att sjunga bland andra Theodor Jensen, Nicolai Dunger och Sarah Riedel.

BOK

Jujja Wieslander som är känd för bland annat "Mamma Mu och Kråkan"-böckerna" har nu skrivit boken "Hjördis" om en flicka på 1950-talet. Och boken är extra aktuell med tanke på mässlingfallen i Sverige just nu. Hjördis blir nämligen sjuk i mässlingen men det handlar inte bara om det utan boken är verkligen en resa tillbaka till ett Sverige som bara finns att se på museum och i gamla filmer idag - upp på läskiga vindar och hem till kompisarnas kök och gårdar men med samma längtan efter kattungar och vänner som barn har idag.