Hopp om fler gängvapen under vapenamnestin

Under de tre månaderna som vapenamnestin pågår kan vem som helst lämna in oregistrerade och illegala skjutvapen till polisen utan att riskera något straff.

– Alla sätt att försöka få bort vapen på gatan är superbra, säger Nina Taserud boende i Biskopsgården.

Biskopsgården har under senare år drabbats hårt av skottlossningar. Polisen menar att det finns mycket illegala vapen ute i samhället och väljer därför att satsa på vapenamnestin.

Under den senaste amnestin 2013 lämnades det in runt 2000 vapen och 3,5 ton ammunition i regionen. Den största delen som lämnades in då var jaktvapen, men nu hoppas polisen få in fler vapen kopplade till kriminalitet.

– I den här amnestin har man i direktiven riktat in sig på vapen som finns i de kriminella miljöerna, säger Tommy Fernsand, poliskommissarie som jobbar med vapenamnestin i Göteborg.