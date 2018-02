Polisen: Vi får in mycket pistoler och revolvrar

Från den första februari i år och fram till den 30 april råder vapenamnesti i Sverige.

Enligt polisen har vapenamnestin i region Väst börjat bra.

– Vi är uppe i ganska mycket vapen redan och 650 kilo ammunition än så länge och det fortsätter fyllas på hela tiden, säger poliskommissarie Tommy Fernsand.

Under den senaste amnestin 2013 fick polisen in runt 2000 vapen och tre och ett halvt ton ammunition. Då var det till störst andel jaktvapen som lämnades in i regionen. Men i år handlar det alltså mer om pistoler och revolvrar.

– Vi hoppas framförallt på att få in vapen som finns i de kriminella miljöerna.

När amnestin är över skickas vapnen på analys och först då kan polisen se om vapnen kan kopplas till något brott.