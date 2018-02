Stor piraträttegång inleds i dag

Piratsajten Swefilmer.com lades ner 2015 och den 27-åring som pekats ut som huvudman dömdes till tre års fängelse i maj förra året. Han åtalades tillsammans med en 23-årig man som dömdes till samhällstjänst för att ha administrerat och drivit sajten.

– Det här är ett typiskt ärende som de ser ut idag. Det är kommersiellt, det är organiserat och det är internationellt. Det innebär att man tjänat mycket pengar och att stämningsansökan blir väldigt omfattande, säger Henrik Pontén som är ombud för rättighetsinnehavarna.



27-åringen dömdes för brott mot upphovsrättslagen och grovt penningtvättsbrott. I målet sökte åklagaren bevisa att dryga 1400 filmer olagligt funnits tillgängliga på Swefilmer.com.



Swefilmer fungerade som en streamingsida för film och tv-serier. Likt Netflix, HBO Nordic eller SVT Play. Skillnaden var att innehållet på sidan inte fanns där med rättighetsinnehavarnas tillåtelse och att filmerna gick att streama helt gratis.



I samband med domen dömdes 27-åringen också att betala 14 miljoner kronor i ersätting till staten för inkomster från brottslig verksamhet. Däribland räknades annonsintäkter. Men han dömdes inte behöva betala de 10 miljoner kronor som filmbolagen krävde i skadestånd.

Alla parter valde att överklaga domen och det har lett fram till hovrättsrättegången som drar igång i dag.



27-åringens advokat yrkar i sin överklagan att hovrätten undanröjer både miljonersättnigen till staten och åtalet mot 27-åringen i sin helhet. Advokaten menar bland annat att det ett via referensfall i EU-rätten går att bevisa att Swefilmer inte bröt mot upphovsrätten. Han menar dessutom att tingsrätten begått grovt rättegångsfel när de dömt hans klient som ansvarig för filmer som inte ingick i åtalet från åklagaren.



Åklagaren yrkar istället att påföljderna för de båda åtalade borde skärpas och att de ska dömas betala skadeståndet på 14 miljoner till rättegångsinnehavarna. Hon menar bland annat att det finns fog för att döma de åtalade för brott under hela den aktuella perioden mellan 2013-2015 och inte bara dagarna när bevismaterialet samlades in.

– Om man tjänar så mycket pengar och åsamkar så mycket skada är det klart att det blir stora skadestånd också, säger Henrik Pontén.

Kulturnytt har sökt 27-åringens advokat som väljer att inte kommentera ärendet innan rättegången dragit igång.