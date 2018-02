Got Event döms för upphandling

Enligt förvaltningsrätten gjordes upphandlingen på ett regelvidrigt sätt i strid med lagen om offentlig upphandling, LOU. Det skriver GOT Event i ett pressmeddelande.

Upphandlingen i fråga gäller inhyrd fibersand, det vill säga hästarnas tävlingsunderlag.

– Vi ser oerhört allvarligt på situationen och har redan påbörjat ett internt arbete för att stärka den interna upphandlingsfunktionen, säger Got Events vd Lotta Nibell i pressmeddelandet.

Alternativen för EM i Ridsport är att genomföra evenemanget eller att ställa in. GOT Events slutsats var att det skulle innebära en större skada att ställa in mästerskapet.