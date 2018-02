Världsrekord i dressyr i Göteborg

Man hade gåshud under hela hennes ritt.

Cathrine Dufour, som tog EM-brons på Ullevi i somras, vann tävlingen med en domarpoäng på över 88 procent i fredagens kür – ett resultat på hög världsnivå.

Hon hade högsta möjliga svårighetsgrad i sitt nykomponerade program, och samtliga domare var överens om att danskan också klarade alla moment. Därmed satte Cathrine Dufour på hästen Cassidy ett världsrekord som inte går att slå – tio poäng av tio möjliga.

Förutom momentens svårighetsgrad ingår flera andra kriterier i den totala bedömningen. Man tittar bland annat på hur ryttaren sitter, samspelet med musiken och den allmänna harmonin i framförandet.

Patrik Kittel, den svenske ryttaren som kom trea med Delaunay, ser ju alltmer och mer elegant ut.

Svenske Patrik Kittel blev trea i tävlingen, preliminärt med en utmärkt domarpoäng på över 83 procent.

Tyskan Jessica von Bredow-Werndl, som var trea i Västeuropas världscupliga före tävlingen i Göteborg, avbröt sitt kürprogram. Hennes häst verkade bli störd av hästspillning mitt på banan från en tidigare startande.

Rose Mathisen var näst bäst av svenskarna med en sjunde plats.

En tävling, i Nederländerna, återstår i dressyrens världscupliga för Västeuropa.

Världscupfinalen rids i Paris i april, samtidigt som finalen i hoppning.

Årets höjdpunkt i ridsporten är VM i USA i september.

Göteborg Horse Show, fristil, världscupen, GP

1) Cathrine Dufour, Danmark, Atterupgaards Cassidy, 88,200 %, 2) Isabell Werth, Tyskland, Emilio, 85,380, 3) Patrik Kittel, Sverige, Delaunay OLD, 83,635, 4) Belinda Weinbauer, Österrike, Söhnlein Brilliant MJ, 77,275, 5) Ludovic Henry, Frankrike, After You, 73,415.

Övr sv plac

7) Rose Mathisen, Zuidenwind, 72,450, 8) Jeanna Högberg, Duendecillo P, 71,930, 9) Mads Hendeliowitz, Jimmie Choo Seq, 70,970, 10) Charlotte Haid Bondergaard, Roberto des Frettes, 70,945.