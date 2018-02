Misstänkta för kidnappning: "Hedersrelaterat"

Vid middagstid på söndagen avslutades häktningsförhandlingarna mot den fjärde misstänkte, en 17-åring. Händelsen ska ha skett utanför en skola i Göteborg i slutet av januari, alla fyra nekar till brott.

Kammaråklagare Mats Ihlboms bild är att de fyra har begett sig till en skola i Göteborg och hämtat en ung man och tvingat in honom i en bil. Efter det misstänkts de för att ha kört ut honom i skogen och misshandlat honom.



– Enligt min uppfattning så är det hedersrelaterat. Jag utgår från att syftet med frihetsberövandet är att berätta att han träffat fel person och att han inte ska umgås med den här kvinnliga släktningen, säger Mats Ihlbom.



De misstänkta ska ha sett en bild där den misshandlade unge mannen synts tillsammans med en släktning till en eller flera av de misstänkta. De ska sedan under förnedrande former misshandlad honom, på grund av bilden som är tagen med släkting.



– Det har pågått en rejäl tid och han har blivit utsatt för en ganska kraftig misshandel. Olika hot har framförts om att det beteendet inte är acceptabelt och kommer inte tolereras i framtiden, säger Mats Ihlbom.



De fyra anhölls på torsdagen förra veckan. För att häkta minderåriga krävs en starkare bevisning än vanligen, så kallade synnerliga skäl måste finnas - och rätten bedömde idag att det fanns. 17-åringens advokat David Breitfeld tänker överklaga häktningsbeslutet till Hovrätten, han menar att bevisningen inte är tillräckligt stark.

– Min huvudman nekar, men medger till viss mån att han varit vid de aktuella platserna, men inte i brottsligt syfte. Han är 17 år och jag tycker därför att det är ganska förvånanade att han häktas med så hårda restriktioner och under så pass lång tid, så jag kommer överklaga till hovrätten för att få bedömt om det finns synnerliga skäl, säger advokat David Breitfeld.