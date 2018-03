Doldis och firad filmstjärna – första dokumentären om Gunnel Lindblom

På fredag visar SVT dokumentären "Ut ur tystnaden" om henne i K Special. Och hon tycker själv att det var konstigt att hon faktiskt kämpade sig in på teatern.

Gunnel Lindblom växte upp i Landala i Göteborg i en arbetarfamilj, långt ifrån teatern. Någon gång om året gick familjen på en Karl Gerhard-kabaré, men det var i princip allt. Men Gunnel Lindblom blev förälskad i litteraturen – så fort hon fick chansen sprang hon till folkbiblioteket på Karl Gustafsgatan och lånade böcker.

– Jag gick in på vuxenavdelningen så fort jag bara kunde. Jag älskade till exempel ryssarna... jag läste Dostojevskij, Gogol och så kom jag ju in på Tjeckov via Moa Martinsson, var jag vansinnigt intresserad av. Det var väl det att läsa en kvinnas berättelse och förstod att en kvinna också kunde skriva. Det var fullt av upptäckter och jag tror att det var det som ledde mig till teatern. Att det fanns något som hette teater. Jag var femton år.

Eriksbergs varvs anställda hade en amatörtergrupp som hon började i och hon blev uppmuntrad att söka till scenskolan.

– Men jag var för ung och de sa åt mig att söka nästa år och då kom jag in.

Gunnel Lindblom slog igenom internationellt i Ingmar Bergmans filmer med starka rollprestationer i "Jungfrukällan" och "Tystnaden" och trots att hon varit en firad filmstjärna och fortfarande arbetar på scen så är hon en riktig doldis.



I dokumentären får man också följa hur Gunnel Lindblom ut i världen, en karriär som hon själv inte basunerade ut. För hon var väldigt försiktig med sitt privatliv och var heller ingen som ville synas överallt. Ändå är hon kanske en av de mer produktiva på scen. Förutom alla roller i filmer och på teaterscenen har hon också regisserat – bland annat över tjugo uppsättningar på nationalscenen Dramaten i Stockholm. Och där arbetar hon också just nu:



– Jag känner mig väldigt priviligierad att få hålla på med detta i så många år.

Vad har gett dig mest?

– Jag har fått det som jag vill ge till andra. Jag tycker att det är en sådan rikedom att kunna gå in och få läsa en författare och teater är ett sådant otroligt sätt att lära känna människor – och film där du har de sensuella upplevelserna med bild och färg och form.

– Jag tänker ofta på alla människor som inte har en egen möjlighet att träffa andra – vi är ju ensamma människor i detta land – vilket otroligt värde det är att komma in i andra människors liv och det är vad det har gett mig.



Dokumentären "Gunnel Lindblom - Ut ur tystnaden" visas på SVT på fredag. Den går redan nu att se på SVT Play.