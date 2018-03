P4 Göteborg sänder från stadsmuseet

Detta är sista veckan som den stora utställningen Musiklivet i Göteborg 1955 -2018 visas. P4 Göteborg kommer göra både bakåtblickar, nedslag i nutiden samt försöka se in i framtiden under förmiddagsprogrammet idag.



Slowgold kommer och spelar några låtar, det gör David Urwitz också. Kom du med!

Museet öppnar kl. 10, vi sänder därifrån fram till kl. 13. Programledare är Per Dahlberg och Karin Forsmark.