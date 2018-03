Göteborgsartist hyllar Jerry Williams

Jerry Williams har i många år varit en av Sveriges mest folkkära artister. Många av hans kollegor hyllar nu hans gärning, däribland Ian Person, tidigare medlem i Göteborgsgruppen "Soundtrack in our lives".

– Det är jättetrist, säger Ian Person tidigare medlem i Göteborgsgruppen "Soundtrack of our lives" om hans bortgång . Ian Person producerade rocklegendarens sista skiva, Ghost rider.

– Vi jobbade fram en idé och gick in i studion och testade. Det var en otroligt häftig upplevelse att stå där med hörlurarna och höra honom live. Det var en skön stämning, säger han och fortsätter:

– Det var alltid hundra procent. Han hade en fantastisk scennärvaro.

Jerry Williams föddes som Erik Fernström 1942 och växte upp i en enrumslägenhet i Solna. När han var tolv år gammal dog hans mamma och pappan tog ensam hand om Jerry och hans bror.

I början av 60-talet slog Jerry Williams igenom som sångare i The Violents och så småningom satsade han på en solokarriär. 1963 släppte han sin första LP ”Jerry 21”. Han var också förband till Beatles 1963.

Sedan dess har han bjudit på oräkneliga turnéer i folkparker runt om i landet och haft hits som ”It started with a love affair”, ”I can jive”, ”Did I tell you” och ”Who’s gonna follow you home”. Han har också gjort flera krogshower i Stockholm och Göteborg.