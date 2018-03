Kvinna inför rätta för skyddande av Vårvädersskytt

– Det har blivit en stor skillnad med tystnadskulturen att man inte ska gola eller prata med polisen och i det kan man också innefatta att man lämnar felaktiga uppgifter eller förtiger, säger Thord Haraldsson, kriminalkommissarie som jobbat inom polisen i 47 år.



Det var först efter att hovrätten fastställt domen om livstidsfängelse för dubbelmordet och skjutningen inne på Vår Krog & Bar i Göteborg 2015 som kvinnan kom till polisen och gav sin gamle kompis alibi för mordtillfället.

Mannen överklagade till Högsta domstolen men ganska snart kunde utredarna slå fast att kvinnan ljög.



– Jag har en känsla av att man mer lättvindigt ljuger för polisen för man inte har samma respekt för myndighetspersoner som man hade förr, säger byråchef My Hedström vid Åklagarmyndighetens rättsavdelning.

– Därför är det bra att kunna tala om för en person som vill lämna en berättelse att om det inte är sant så kan det vara brottsligt. Det kan ju ha en avhållande effekt säger My Hedström.



Kvinnan själv nekar till brott. För övrigt avböjer hennes försvarsadvokat att kommentera ärendet.



Utredningen kring skjutningen på Vår Krog & bar är en av de större inom polisen i Region Väst. Kvinnans vittnesmål slukade ytterligare resurser då utredningen tvingades öppna igen.



– Man stör ju brottsutredningar genom att leda polisen på villospår när man lämnar uppgifter som inte visar sig stämma. Det är samhällsfarligt på det sättet om beteendet sprider sig säger My Hedström



På åklagarmyndigheten hoppas man på en vägledande dom som kommer gå hela vägen till Högsta domstolen.



– Själva grundbevisningen finns där sen blir det mer en rättslig fråga om man rent straffrättsligt kan få in det som man kriminaliserar i det som man kallar skyddande av brottsling och det är det som är intressant i det här fallet säger My Hedström.