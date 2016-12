Struntar i att söka tillstånd för drönare

– De säger att de tänker strunta i det, de kör ändå, säger Sofia Kullman, jurist på Länsstyrelsen i Blekinge.

Under året har många ringt till länsstyrelsen, både privatpersoner och företag och frågat om reglerna för att få flyga drönare med kamera över Blekinge. Varje gång svarar länsstyrelsen att alla måste söka tillstånd, men hittills i år har bara en enda ansökan kommit in till länsstyrelsen.



Då folk ringer in och anmäler att de blivit filmade från ovan försöker länsstyrelsen ta reda på vem det är som filmat utan lov, men det är svårt menar Sofia Kullman.

– Vi försöker titta på det, men det är inte lätt. Å andra sidan dyker de här bilderna upp ibland, så man ska inte vara helt säker på att man kommer undan, säger Sofia Kullman.